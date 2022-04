«Rally Costa del Gargano», brividi sulle quattro ruote il 9 e 10 aprile

FOGGIA - Il Gargano torna a sentire il rombo delle quattro ruote. Nel solco di una tradizione di mezzo solco, si inserisce una nuova manifestazione. Si tratta della prima edizione del «Rally Costa del Gargano», che si terrà il 9 e 10 aprile con «l’obiettivo di rinsaldare il connubio tra sport e promozione paesaggistica e turistica di una parte del Promontorio e toccherà Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata in una due giorni densa di appuntamenti per gli appassionati di rally e non» è stato detto nella presentazione alla stampa dagli organizzatori Gargano Racing Team e Tecno Motor Racing Team.

Il «Rally Costa del Gargano» è patrocinato dai Comuni di Monte Sant’Angelo, Manfredonia e Mattinata, dalla Regione Puglia, dall’Aci Foggia, dalla Provincia di Foggia e dal Parco del Gargano. «Abbiamo vinto una scommessa – ha commentato Pietro Azzarone, vicepresidente del Gargano Racing Team – considerato che la nostra scuderia è nata soltanto a gennaio dello scorso anno e questo evento è il frutto di un lavoro appassionato di un gruppo di amici che hanno fortemente creduto nella realizzazione di questo evento», che prevede, sino al termine ultimo delle iscrizioni, fissato alle 23:59 del 4 aprile, una partecipazione di circa 35 equipaggi. Per loro la partenza, come Daniele Decembrino del comitato organizzatore del rally, la partenza è fissata «sabato 9 alle 19 dal porto turistico di Manfredonia. L’assistenza è stata fissata al centro commerciale Gargano. Le prove saranno tre: la Macchia-Monte Sant’Angelo da ripetere due volte il sabato sera alle 19:54 e alle 21:52 su un percorso di poco più di 9 km. La domenica ci saranno cinque speciali di cui tre sulla Mattinata-Monte su un percorso di poco più di 6 km alle 10:37, alle 14:21 e alle 16:07, e due sulla Carbonara, su un percorso di 9 km, alle 11:04 e alle 14:58. Durante la manifestazione è prevista la possibilità per appassionati e non di ammirare da vicino le auto in gara. Ciò sarà possibile con il riordino in piazza della beneficienza a Monte Sant’Angelo alle 20:13 del sabato per 60 minuti; a Manfredonia in piazza Diomede alle 22:50 del sabato e alle 12:14 della domenica. La manifestazione si chiuderà la domenica alla Marina del Gargano dove si svolgerà la cerimonia di premiazione alle 17».