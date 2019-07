Benny Pilato torna a casa: tanti i fan ad accoglierla in aeroporto a Brindisi

BRINDISI - La bimba d'argento Benedetta Pilato torna a casa: ad attenderla decine di fan che hanno aspettato pazientemente l'atterraggio del volo della 14enne nell'aeroporto di Brindisi. Un trionfo in tutti i sensi per la giovane tarantina medaglia d’argento dei 50 rana ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud. Appena uscita dal gate la nuova stella del nuoto italiana è stata raggiunta dalle urla e dai cori dei suoi sostenitori che l'hanno abbracciata simbolicamente con un lungo applauso. Ad aspettarla il padre Salvatore Pilato, il fratellino Alessandro e la mamma Antonella. Ecco i momenti più belli del suo arrivo pubblicati su youtube.