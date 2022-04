HOLLYWOOD - Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo fidanzati

SPETTACOLI - Diciotto anni dopo la loro «prima volta», le star di Hollywood Ben Affleck e Jennifer Lopez sono di nuovo fidanzati dopo che, per la gioia dei fan, le due star l'anno scorso avevano riacceso la loro storia d'amore.

E' stata Jennifer Lopez a condividere l'annuncio nella sua newsletter, «On the JLo», con un video clip in cui ammira quello che sembra essere l'anello di fidanzamento: una grande pietra verde, dunque il colore che sembra essere il suo preferito. E sempre la Lopez ha confermato i sospetti ieri sera con un secondo video-messaggio su Twitter in cui l'emoji di un anello di fidanzamento è apposto accanto all'indirizzo del suo profilo: «Ho qualcosa di molto eccitante e speciale da dirvi...».

Adesso dunque i fan si chiedono se questa è davvero la volta buona. La Lopez, che ha 52 anni, e Ben Affleck, che è di tre anni più giovane, si erano fidanzati per la prima volta nel novembre 2002, dopo aver recitato assieme nel film «Gigli», ma l'anno dopo, letteralmente alla vigilia delle nozze, il matrimonio era stato cancellato, ufficialmente per «la troppa attenzione dei media», e nel gennaio 2004 i due si erano lasciati.

La coppia «Bennifer», come viene soprannominata, ha cinque figli, lei due con l'ex marito Marc Anthony mentre il premio Oscar per «Argo» e l'ex moglie Jennifer Garner ne hanno avuti tre.

In febbraio la Jennifer Lopez aveva confidato a «People» di aver fiducia, stavolta, sulla tenuta dell'amore con Ben Affleck: «Siamo più vecchi ora, siamo più intelligenti, abbiamo più esperienza, siamo in posti diversi nelle nostre vite, abbiamo figli ora, e dobbiamo essere molto consapevoli di queste cose» (Ansa - Video Facebook).