Andrea Scanzi, una bellissima giornata con Vasco Rossi VIDEO

Andrea Scanzi ha trascorso una bellissima giornata in compagnia di Vasco Rossi, a pranzo insieme anche con Valerio Mastandrea.

Andrea Scanzi: «Devi stare tranquillo Andrea, eri finora con Vasco Rossi, hai parlato di cose bellissime, ti ha detto delle cose straordinarie, le hai dette a lui o hai cercato di dirgliele... ma io... se vi potessi dire tutto quello che ci siamo detti... se vi potessi dire...».

Ecco cosa scrive Andrea Scanzi su Instagram a proposito dell'incontro con Vasco Rossi: «Viva Vasco - Vasco, stasera, ha condiviso su Instagram la mia diretta in cui raccontavo l'emozione e la bellezza nell'averlo incontrato. I suoi attestati di stima mi onorano, e mi confermano la sensazione di un incontro bello per entrambi. Per me è stata emozione pura, e quelle ore le porterò sempre con me. A presto, caro @vascorossi. Facciamolo accadere. Magari, in quell'occasione, ti chiederò di raccontarmi come nacque Ambarabaciccìcoccó. Oppure di svelarmi come si fa a trasformare in poesia anche solo il momento in cui si chiede a una donna di passarti l'asciugamano ("quello bianco lì sul divano"). Oppure, più verosimilmente, ce ne staremo ognuno col suo viaggio, ognuno diverso. E ciò nonostante ci capiremo. Sei un grande, e lo sei sempre stato» (Video Instagram - @andreascanzi).