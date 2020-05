Israel Kamakawiwo'ole, Israel Iz, nel doodle di Google VIDEO

Google dedica il suo doodle a Israel Kamakawiwo'ole (Israel Iz), il musicista hawaiano, oggi avrebbe 61 anni, famoso per aver portato al successo la versione di «Somewhere over the Rainbow» suonata con l'ukulele.

Israel Kamakawiwo'ole è conosciuto anche come Israel Iz, o Bruddah Iz, o Bradda Iz, oppure semplicemente come IZ.

Israel Kamakawiwo'ole, cantante e musicista statunitense delle Hawaii, è nato a Honolulu il 20 maggio 1959 ed è morto il 26 giugno 1997.

Israel Kamakawiwo'ole è divenuto famoso nel 1993 con la pubblicazione dell'album «Facing Future» contenente il medley di «Somewhere over the Rainbow» e «What a Wonderful World» eseguito con l'ukulele.

Israel Kamakawiwo'ole patì di una grave forma di obesità fino a pesare 343 kg. Più volte ricoverato in ospedale, morì per problemi respiratori il 26 giugno 1997 all'età di 38 anni a Honolulu (video Youtube - GoogleDoodles).