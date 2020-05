Volo Pan Am 73, su Cielo il coraggio di Neerja Bhanot

Volo Pan Am 73, il film di Bollywood in onda su Cielo martedì 5 maggio 2020, che racconta il coraggio di Neerja Bhanot nell'attentato terroristico del 5 settembre 1986.

Volo Pan Am 73 è la storia della coraggiosa Neerja Bhanot, che ha sacrificato la sua vita per proteggere la vita dei 359 passeggeri del volo Pan Am 73 nel 1986 dopo che era stato dirottato da un'organizzazione terroristica.

Neerja Bhanot è una modella indiana e giovane hostess che lavora per una compagnia di viaggi intercontinentali, la Pan Am. La ragazza, reduce da un matrimonio infelice, aspira a continuare a fare sia la modella sia l'assistente di volo, frequentando i corsi di addestramento. È molto amata dai genitori, dai fratelli e dall'amico di una vita, che prova per lei anche un amore sincero e pulito.

Durante l'intercontinentale volo Pan Am 73 il veivolo subisce un assalto a terra da parte di un gruppo di uomini armati, durante lo scalo aeroportuale a Karachi, in Pakistan. Mentre i piloti dell'aereo riescono a darsi alla fuga, i terroristi tengono in ostaggio per ore l'equipaggio e i circa 350 passeggeri. Nell'attesa dell'invio di nuovi piloti, nella speranza di decollare per l'isola di Cipro, i dirottatori infliggono numerose violenze sull'equipaggio uccidendo due persone. La capo-assistente di volo Neerja Bhanot si distinguerà non solo per i tentativi di mediare e tranquillizzare la situazione, ma soprattutto per il coraggio e l'eroismo nei confronti del prossimo (video Youtube - Film su YouTube).