Jo Squillo e il dj set «Jo in the house»: è fenomeno cult

Sempre tutti pazzi su Instagram per Jo Squillo e il suo di dj set «Jo in the house» con manichini, in diretta tutti i giorni alle ore 17 e con il il «Jo Squillo Live Show» il sabato sera alle ore 22. Ormai è fenomeno cult.

Il dj set con manichini di Jo Squillo è già diventato un vero e proprio fenomeno cult social. Una idea semplice per intrattenere chi sta a casa in quarantena forzata a causa della pandemia Coronavirus.

Nel video postato da Jo Squillo anche volti noti come Alessia Marcuzzi, Giulia Salemi e Franco Fatone: «JO IN THE HOUSE - Insieme per un mondo migliore. Io e te e gli amici. Creiamo il bello. Facciamo la differenza. Facciamo brillare la nostra vita» (video Instagram - @jo_squillo).