Jo Squillo e il dj set con manichini: è fenomeno cult social

Jo Squillo conquista migliaia di fan, costretti in casa per l'emergenza Coronavirus, con la diretta Instagram del suo «Jo in the House» tutti i giorni alle ore 17 e con il il «Jo Squillo Live Show» il sabato sera alle ore 22.

Il dj set con manichini di Jo Squillo è già diventato un vero e proprio fenomeno cult social. Una idea semplice per intrattenere chi sta a casa in quarantena forzata a causa della pandemia Coronavirus.

Anche Jo Squillo si unisce, quindi, ai numerosi artisti che in questi giorni si sono cimentati con le dirette su Instagram per lanciare un messaggio positivo e non lasciare sole le tantissime persone costrette in casa dal Coronavirus (video Instagram - @jo_squillo).