Paola Barale super sexy: shooting fotografico casalingo

Ecco la showgirl piemontese Paola Barale che, in un video pubblicato su Instagram, si mostra seducente e super sexy durante uno shooting fotografico casalingo, immortalata negli scatti di Piergiorgio Pirrone.

Nel post Paola Barale, classe 1967, scrive: «Ieri mattina mi sono svegliata così: Ciao paola. Come stai? Sono due giorni che ho in mente un’idea ... Faresti uno Shooting con me smart working ? Un posato a distanza .Nel senso io ti scatto indicandoti o suggerendoti angoli della casa in cui posare. Scegliamo poi il tema, il mood etc, etc..Io mi collego con te con una videochiamata e scatto con la mia reflex. Tipo tre cambi d’abito . Ti andrebbe? Pigi ...Secondo voi?» (video Instagram - @paolabaraleofficial).