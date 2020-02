Sanremo 2020, Tecla con «8 marzo» si gioca la finale: «A 16 anni si può parlare di donne»

È la più giovane fra i concorrenti in gara a questo Festival di Sanremo 2020, e sul palco porta un messaggio importante, contro la violenza sulle donne: è la 16enne Tecla Insolia, semifinalista nella gara della Nuove Proposte con il brano "8 Marzo", e che questa sera si giocherà la vittoria insieme a Fasma, Leo Gassmann e Marco Sentieri. Una tematica delicata, ma affrontata sul palco con grazia e compostezza dalla giovanissima, che nei prossimi mesi sarà anche protagonista di una fiction in onda su Rai 1. Gli autori del brano, scelto dalla stessa Tecla, per la parte letteraria sono Piero Romitelli e Rory Di Benedetto, mentre i compositori della parte musicale sono Piero Romitelli, Rory Di Benedetto, Emilio Munda, Rosario Canale e Marco Vito. E ieri la giovanissima è stata anche premiata con il riconoscimento intitolato a Enzo Jannacci.