Sanremo 2020, Enrico Nigiotti alla «Gazzetta»: «Con "Baciami adesso" canto la mia verità»

È in gara al 70esimo Festival di Sanremo con il brano "Baciami Adesso", a un solo anno di distanza dal successo nella città dei fiori con "Nonno Hollywood": è Enrico Nigiotti, cantautore toscano, apprezzato nel panorama musicale per la delicatezza e l'intensità della sua musica e delle tematiche affrontate, che il 14 febbraio pubblicherà "Nigio", nuovo album con 7 brani inediti e la hit estiva "Notturna". E nel disco anche uno speciale duetto con Giorgio Panariello: «Per il brano “L’Ora Dei Tramonti” gli ho chiesto di leggere dei versi molto diretti che ho scritto - racconta Enrico - un soliloquio di un uomo che beve il suo dolore seduto al bancone di un bar. La sua voce e la sua bravura rendono quelle parole ancora più incisive. Per me è stato un onore collaborare con lui». Nella nostra videointervista ci ha dato qualche anticipazione sul nuovo album e sulle emozioni a poche ore dall'impegno sul palco dell'Ariston.