Sommergibili, 24 nuovi "delfini"consegnati a Taranto i brevetti

La cerimonia di consegna dei brevetti rappresenta un simbolico passaggio di testimone tra le vecchie e le nuove generazioni di sommergibilisti. Ciò a testimonianza di quanto sia importante per la Marina militare il travaso dei più nobili valori morali e delle tradizioni da parte del personale più anziano verso le nuove generazioni. Ai giovani professionisti degli abissi attende una vita appassionante e unica a bordo di mezzi tecnologicamente all’avanguardia, in grado di operare in un ambiente, quello subacqueo, che assieme allo spazio rappresenta l’ultima frontiera del genere umano.