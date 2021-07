Salvini in Basilicata, tra una raccolta firme e un comizio si concede il «Volo dell'Angelo»

POTENZA - «Spero che tutta la politica si unisca nel nome di questi referendum»: è l’auspicio espresso stamani, a Potenza, dal leader della Lega, Matteo Salvini, a margine di una manifestazione per la raccolta di firme a sostegno dei sei referendum sulla giustizia.

Salvini è arrivato al gazebo allestito dalla Lega per la raccolta delle firme dove già si trovava il sen. Pasquale Pepe (Lega), vicepresidente della Commissione Antimafia, che «per la prima volta» ha autentico le firme dei cittadini. Salvini ha definito la scena delle persone che chiedevano di firmare "fantastica. Da ieri foto da tutta Italia, da nord a sud, con migliaia di persone che vogliono un Paese più giusto e stanno firmando i sei referendum. Il Parlamento - ha aggiunto Salvini - non l’ha fatto in trent'anni, lo fanno i cittadini in questi due mesi firmando in tutti i comuni: processi veloci, certezza della pena, fuori la politica dai tribunali, separazione delle carriere, responsabilità dei magistrati che sbagliano e che devono pagare. E’ bello - ha concluso - e sono contento di passare il mio primo sabato referendario in Basilicata».

La raccolta firme è proseguita poi a Castelmezzano dove Salvini ha fatto anche il volo dell'Angelo arrivando a Pietrapertosa. Ecco le immagini.