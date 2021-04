Ospedale di Pescopagano, inaugurati i reparti di riabilitazione e lungodegenza

POTENZA - Sono stati inaugurati in mattinata i due nuovi reparti dell'ospedale di Pescopagano, individuato quale Centro Riabilitativo di Alta Specialità e inserito nella rete regionale della riabilitazione e della lungodegenza. La struttura è destinata ad ospitare attività di riabilitazione di terzo livello: riabilitazione intensiva, trattamento di pazienti con lesioni midollari e trattamento di pazienti con gravi cerebrolesioni. Presente all'evento anche il presidente della Basilicata, Vito Bardi.

Tra i punti di forza della struttura sono: la continuità di cura, grazie alla stretta e costante relazione tra gli specialisti titolari della gestione della fase acuta della patologia presso i vari Ospedali dell’Azienda e gli specialisti deputati alla riabilitazione del Po di Pescopagano; la multidisciplinarietà specialistica, capace di assicurare la massima efficacia e sicurezza del percorso riabilitativo, conseguente alla presenza di specialisti di diverse discipline (fisiatra, cardiologo, neurologo, pneumologo e rianimatore); il livello tecnologico, grazie alla presenza delle apparecchiature più avanzate nel campo della robotica per la riabilitazione; gli spazi adeguati, con ampie degenze, palestre multifunzionali, una performante piscina per la riabilitazione in acqua, aree destinate ai momenti di relax, locali attrezzati quali ambienti domestici.