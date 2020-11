Policlinico Bari, in arrivo altri 40 posti letto

BARI - Sarà operativo a partire dal pomeriggio di oggi il nuovo reparto, attrezzato in tempi record nel padiglione “Balestrazzi”, che accoglierà 44 pazienti Covid-19.

Complessivamente nella seconda fase della pandemia, al Policlinico sono stati attrezzati 130 posti letto a media intensità di cura e 35 posti di terapia intensiva ai quali si aggiungono adesso questi nel padiglione Balestrazzi.

La prima struttura gestita secondo un criterio multidisciplinare specialistico che vedrà impegnati pneumologi, rianimatori e nefrologi.

Una collaborazione multidisciplinare che rappresenta una innovazione organizzativa nella modalità di gestione dei pazienti positivi al Sars Cov-2.

“Una sperimentazione- spiega il prof. Gesualdo - che sarà adottata come risposta ai bisogni di salute per tutti i pazienti che necessitano assistenza avanzata di tipo semi intensivo o intensivo”.

La struttura è stata riconvertita in pochissimo tempo e munita di nuove attrezzature adatte alla cura di pazienti ad alta complessità.

Il nuovo reparto, che verrà occupato già da questo pomeriggio è stato visitato stamattina dal direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore, dal presidente Loreto Gesualdo, direttore di Nefrologia, dal dott. Columbo, anestesista e dalla professoressa Elisiana Carpagnano responsabile dell’Utir (Unità di terapia intensiva respiratoria).

“Un lavoro di squadra straordinario - hanno commentato Carpagnano, Columbo, Gesualdo e Migliore - che dimostra la capacità di reazione della struttura ospedaliera-universitaria che vanta specialisti di grande preparazione ma soprattutto percorsi di umanizzazione che servono in questo difficile momento nel quale tutti dobbiamo fare la nostra parte, cittadini compresi”.