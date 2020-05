Prosegue l'assalto ai negozi a Bari: file lunghe e ordinate in via Sparano

BARI - A Bari continua l'assalto ai negozi in questa prima giornata di ripartenza della Fase 2: in Via Sparano, prosegue anche nel pomeriggio il flusso di persone che si mette in coda per entrare nei negozi. Da Zara a Pandora file ordinate per poter ricominciare ad acquistare al dettaglio. E la città ricomincia pian piano a popolarsi e a tornare alla normalità rispettando rigorosamente le misure anti contagio. L'effetto è d'impatto: dove fino a pochi giorni fa non circolava nemmeno un'anima, adesso famiglie, amici e coppie passeggiano tranquille per le vie del centro. Siamo andati in giro per documentarvelo.