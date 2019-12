Le sardine foggiane intonano «Bella ciao»

FOGGIA - Hanno intonato 'Bella ciao' le circa 300 'sardinè che si sono riunite stasera a Foggia e che hanno in mano fogli con la stampa di una sardina sui quali vogliono scrivere le proprie idee e proposte. 'Foggia non si Legà c'è scritto sui cartelloni, rigorosamente a forma di sardine, che esibiscono i partecipanti. La stessa manifestazione delle 'sardinè sta per cominciare in piazza della Libertà, nel centro di Bari.