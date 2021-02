«elleEenne», online la serie che insegna ai bambini un corretto rapporto con il web

Rapporto fra bambini e web: il tema, uno dei più dibattuti degli ultimi anni, è al centro di "elleEenne", nuova web serie che ha debuttato su YouTube il 9 febbraio scorso, in concomitanza con il Safer Internet Day, per sensibilizzare a un corretto uso della tecnologia, specie da parte dei più piccoli. La sfida della casa di produzione cinematografica romana La Casa Rossa è proprio quella di raccontare un web sicuro, a prova di bambini e ragazzi, veicolando messaggi corretti e puntando su educazione e modi gentili.

I protagonisti della serie sono Luca Cloblizck e Natalia Gemmano, due giovani cresciuti a contatto coi più piccoli, lavorando nei miniclub dei villaggi turistici. Il format del progetto è quello che spopola oggi online: challenge, vlog, routine, tutto in un ambiente sicuro che può essere seguito senza paura anche dai piccoli dai 5 anni in su. Qualche esempio pratico: grazie a gag e sempre in un contesto ludico elle E enne insegnano ai bambini a non aprire la porta agli sconosciuti, a raccontare a mamma e papà cosa succede, specie sui social, a non rispondere ai messaggi di sconosciuti e a lottare fino in fondo per raggiungere i propri obiettivi.

'Imparare divertendosi': la nobile finalità, sottolineata anche dal fatto che il progetto è stato supervisionato da un team di educatori, psicologi ed esperti, è stata sposata anche da Giochi Preziosi, azienda leader del mercato italiano dei giocattoli. La regia della web serie è affidata a Niccolò Gentili, con secondo regista Fabrizio Rossi. Gli autori sono Luca Bellesi e Fabrizio Rossi.