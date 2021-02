TENNIS - Open Australia: Nadal, tifosa lo insulta con dito medio VIDEO

TENNIS - Ha dovuto lottare col mal di schiena e con gli insulti di una tifosa, Rafa Nadal, più che con i colpi dell'avversario, Michael Mmoh, per superare il secondo turno degli Australian Open. Lo spagnolo ha concesso solo sette game all'americano (6-1, 6-4, 6-2) ma alla fine del secondo set ha sentito insulti a ripetizione dalla tribuna da una donna, una delle poche spettatrici ammesse alla Rod Lever Arena.

Il gioco si è interrotto, Nadal ha cominciato a palleggiare col piede un po' nervoso, poi è ripreso, ma di nuovo sono partiti insulti e anche un dito medio: a quel punto nuovo stop, intervento della sicurezza e l'ignota tifosa è stata espulsa dallo stadio, immortalandosi nell'immancabile selfie per l'istante di notorietà. «Se la conoscevo? No, e sinceramente non ci tengo..», ha poi scherzato Nadal (Ansa - video Facebook).