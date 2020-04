Georgina Rodriguez, ballo sexy in lingerie per lady Ronaldo

Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, ha pubblicato nelle sue storie Instagram alcuni video della nuova pubblicità per il marchio di intimo Yamamay. Ed ecco, lady Ronaldo, in balli super sexy in lingerie.

Ricordiamo che Georgina Rodriguez è stata anche una delle protagoniste sul palco del Teatro Artiston al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus dove ha ballato un appassionato tango con bacio finale al suo Ronaldo (video Instagram - @georginagio)