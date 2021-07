Festeggiamenti per gli Europei, accende petardi: giovane denunciato a Matera

MATERA - Accensioni ed esplosioni pericolose in luogo vietato è l’accusa mossa ad un giovane che, la notte scorsa, è stato denunciato in stato di libertà dalla Polizia, a Matera. La denuncia è stata decisa durante controlli nel corso dei festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio.

Il giovane ha acceso in una piazza fuochi d’artificio e petardi: ne ha accesis anche di genere vietato, «provocando boati di forte intensità nel luogo gremito di genere, compresi bambini».