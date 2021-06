Matera, due quindicenni nei guai per rapina

Matera - Hanno appena 15 anni gli autori della rapina alla ferramenta Suglia di via Gravina. I carabinieri li hanno denunciati dopo una serie di indagini, partite il pomeriggio del 27 maggio scorso, quando un ragazzo armato di coltello fece irruzione nel negozio di ferramenta portando via al titolare l'intero incasso, pari a 300 euro.



I carabinieri sono risaliti a loro attraverso le immagini della videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona. La ricostruzione ha portato così a capire che uno era entrato nel negozio per verificare che non vi fossero altri clienti, poi aveva il via libera al complice che ha effettuato il colpo.

In casa dei due giovani, sono stati rivenuti gli abiti, gli accessori ed il coltello utilizzati durante la rapina. I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza.

Nel corso delle indagini sono stati denunciati altri due uomini, di Matera, per ricettazione. In casa loro sono stati trovati macchinari e

utensili rubati a febbraio scorso in un negozio del centro storico.