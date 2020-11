Matera, trovati con mezzo chilo di eroina: 2 arresti

I Carabinieri di Matera hanno arrestato due persone già note alle forze dell'ordine, di 35 e 49 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto colti in flagrante con mezzo chilo di eroina. Una pattuglia ha notato un’autovettura con a bordo due uomini che, alla vista dei militari, hanno tentato di scappare ma sono stati bloccati. Durante il breve inseguimento, uno dei due ha lanciato un pacchetto dal finestrino, subito recuperato da un’altra pattuglia di Carabinieri nel frattempo giunta sul posto. Nel pacchetto c'erano 530 grammi di eroina. I due si trovano in carcere.