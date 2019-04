Matera: alla Festa della Polizia gli agenti simulano un arresto

Dal 16 marzo 2018 al 15 marzo 2019, in provincia di Matera, sono state 92 le persone arrestate, rispetto alle 46 dello stesso periodo dell’anno precedente e 249 quelle denunciate (erano state 223 tra il 2017 e il 2018) dalla Polizia di Stato. Lo ha reso noto il questore Luigi Liguori nel corso della cerimonia per i 167 anni della fondazione del Corpo. Sono invece in diminuzione i reati commessi: da 5.419 a 4.800.



La Polizia ha inoltre sequestrato complessivamente circa cinque chilogrammi di sostanze stupefacenti. In materia di prevenzione sono state quattro le persone sottoposte a sorveglianza speciale, 35 ad avviso orale, 69 per rimpatrio con foglio di via obbligatorio, due i daspo. La Polizia stradale ha rilevato 3.446 infrazioni al codice della strada, ritirato 134 patenti, 101 carte di circolazione e decurtato 4.947 punti sulla patente. Quattordici sono state le persone denunciate dalla Polizia postale per reati vari.



Il questore di Matera, Luigi Liguori, nell’evidenziare il costante impegno della Polizia con i cittadini all’insegna del motto «Esserci sempre», ha ribadito la costante azione del Corpo per la sicurezza durante l’anno di Matera capitale europea della cultura 2019 e i risultati raggiunti grazie anche all’apporto della gente. In proposito, e per la prima volta, la Polizia ha premiato quattro persone che hanno consentito di salvare vite o di assicurare alla giustizia autori di reati. Tra di loro anche un migrante nigeriano, regolare, che ha contribuito a sventare il furto a un supermercato. Ulteriore interesse per la Festa è venuto dalla dimostrazione degli uomini dei Nocs, il reparto speciale anticrimine, che si sono calati lungo la facciata del Palazzo dell’Annunziata con un cane pastore tedesco, per la cattura di un terrorista, e dalla soluzione di un giallo su una scena del crimine allestita dalla Polizia scientifica.

(video Genovese)