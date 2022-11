Ondata di freddo si abbatte sul Salento: grandine come neve a Nardò

LECCE - Anticipo d'inverno, nel pomeriggio, in alcune zone del Salento centro-meridionale: a Nardò una potente grandinata ha riempito la cittadina di chicchi di grandine, rendendo il paesaggio innevato. Ecco le immagini diffuse sui social.

Il contrasto tra l'aria mite pre-esistente e quella fredda proveniente dai Balcani ha innescato un linea temporalesca a sud di Lecce con grandinate a macchia di leopardo, soprattutto nella zona neretina dove uno strato di ghiaccio spesso alcuni centimetri ha ricoperto le strade senza provocare però danni a cose o persone. In alcune aree interne il termometro è sceso fino a 10 gradi, 7 in meno rispetto ai valori registrati in mattinata. Intanto la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla su tutto il territorio pugliese.