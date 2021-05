Ospite inatteso a San Foca: alla cena tra padre e figlio si autoinvita una volpe

LECCE - Cena inaspettata in Salento: una volpe affamata si unisce al banchetto di padre e figlio. Il video pubblicato ieri sera mostra il tenero animale avvicinarsi prima diffidente e poi grato alla mano dell'uomo. Lui si chiama Enzo Tommasi, titolare del ristorante Concepita di San Foca. Le immagini sono state girate proprio fuori al ristorante, come scrive nel post: «Cenando insieme a mio figlio, arriva un ospite graditissimo». Un amore per gli animali e l'ambiente che Tommasi rispetta a 360°, l'uomo infatti è un attivista No Tap, che nella fase acuta della guerra al gasdotto mise alla porta il country manager di Tap Giampaolo Russo che voleva mangiare nel suo ristorante. Non ha mai fatto entrare nessuno di quelli che lavoravano per il gasdotto. Ma a questa volpe affamata non ha saputo proprio dire di no.