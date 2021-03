Salento, al via il piano di forestazione del territorio

MELENDUGNO - La Provincia di Lecce avvia la forestazione del territorio. Questa mattina a dimora le prime piante in località “Masseria Bosco Mazza”, a Melendugno, e la sigla del protocollo d’intesa con Regione Puglia e Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali. «Oggi più che mai – dice il presidente della Provincia, Stefano Minerva - siamo chiamati a intervenire su una situazione di preoccupante insufficienza della superficie boscata del territorio, che vede il Salento agli ultimi posti a livello nazionale. A questo si aggiunge il grave dissesto del patrimonio olivicolo. La Provincia, in campo quotidianamente per la difesa e la valorizzazione ambientale - prosegue - vuole decisamente invertire questa rotta. La forestazione del territorio, in accordo con gli assessorati preposti della Regione e con l’Arif assume, quindi, un significato estremamente rilevante per tutto il Salento».

Le attività partiranno alle 8.30 di questa mattina. In occasione dell’avvio dei lavori, saranno presenti, oltre al presidente Minerva, gli assessori regionali all’Ambiente e all’Agricoltura, rispettivamente Anna Grazia Maraschio e Donato Pentassuglia, il sindaco di Melendugno, Marco Potì, il consigliere provinciale delegato alla Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente, Fabio Tarantino. Obiettivo della Provincia quello di dare un’accelerata all’attività di pianificazione che si svilupperà nel corso del 2021, grazie al contributo della consulta ambientale della Provincia, del settore Ambiente e dell’Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali (Arif). Il protocollo d’intesa che sarà siglato oggi costituirà lo strumento operativo per la definizione di un piano organico di forestazione, come la ricognizione di tutti i terreni di proprietà della Provincia e la progettazione dei singoli interventi di realizzazione dei boschi. «Con questa iniziativa - aggiunge il consigliere Fabio Tarantino - prendono sostanza alcune prime fondamentali indicazioni provenienti dalla consulta ambientale della Provincia, cui abbiamo inteso affidare massima priorità. Seguiranno mesi di intenso lavoro sulla forestazione da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, in tutte le loro articolazioni. Il mio auspicio – conclude - è che il protocollo di intesa divenga rapidamente il fulcro del piano di forestazione, con il sostegno della Regione Puglia e con l’iniziativa, a cascata, dei vari comuni della provincia».