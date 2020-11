Salento, un cortometraggio contro la violenza sulle donne a cura di Sunrise Onlus

Ti amo da vivere è il corto girato per la giornata contro la violenza sulle donne dall'associazione Sunrise Onlus di Borgagne (Le), da una idea di Maria De Giovanni, presidente, con la partecipazione del Comune di Melendugno. «L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul tema delicato della violenza sulle donne - spiega - Maria – ho voluto inscenare attraverso un cortometraggio, una sposa per terra, che in una delle due mani ancora sanguinante tiene i suoi fiori. Il video è stato realizzato a Melendugno, dove sono presenti due panchine rosse, nelle vicinanze del centro anti-violenza. Per terra mille pezzi di cuori sparsi intorno alla sagoma di una donna in abito da sposa, piegata su un lato, uccisa per mano da chi la doveva amare».

«Quest’anno a causa del Covid - conclude – abbiamo comunque voluto dare un segnale di vicinanza a tutte le famiglie delle donne morte di femminicidio. Il dato di questo 2020 è agghiacciante: sono 91 vittime, motivo di riflessione e soprattutto di perseveranza per combattere questo orribile cancro sociale. Le due panchine rosse vuote presenti nel corto sono un grido d’allarme, perché quando si muore la maggior parte delle volte si è sole, la bocca macchiata di sangue dopo le percosse, la fine di un amore che finisce prima di cominciare. L’abito da sposa è stato scelto come il segno di un sogno infranto, un amore spezzato. Le scarpe rosse restano ai piedi di colei che non ha fatto in tempo a fuggire via dalla spaventosa realtà». Il video è stato realizzato a Melendugno, hanno partecipato: Maria De Giovanni Presidente Sunrise Onlus, Annaelisa Prete, assessore ai servizi sociali, Giusy Doria assessore alla cultura, Marco Potì, sindaco di Melendugno.