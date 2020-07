Gallipoli, in 2mila alla serata di Bob Sinclar, senza distanziamento: è polemica

L'ok della Prefettura era arrivato nelle scorse ore: vendita di un massimo di 2050 biglietti, controlli all'ingresso. Ma nel Salento le mascherine non sono obbligatorie, e in una serata in discoteca a ballare fino alle prime luci dell'alba, soprattutto i più giovani spesso e volentieri stanno «dimenticando» il distanziamento sociale. Ecco che quindi, come si vede dalle Instagram Stories dello stesso ospite della discoteca Praja di Gallipoli (Le), Bob Sinclar, la sua serata è andata a gonfie vele a livello di folla e divertimento, ma indubbiamente non è un buon esempio di precauzioni nell'ambito dell'emergenza sanitaria ancora in corso, e che sta vedendo intensificarsi il numero di contagi proprio nel Salento. E la polemica, soprattutto sui social, è inevitabile, specie quando si pensa che un evento come la festa patronale di Sant'Oronzo è stato cancellato, o la Fondazione Notte della Taranta ha preferito chiudere le porte del concertone. Per non parlare di tutta la musica live che si è praticamente fermata. Come citano alcuni commenti sul web, «Esistono sempre figli e figliastri».