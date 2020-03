Calimera, tartaruga marina ingoia palloncino finito in mare: il salvataggio

LECCE - Una tartaruga marina ingoia per sbaglio un palloncino di plastica finito in mare, con tanto di filo: a salvarla ci ha pensato il Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) del Museo di Storia Naturale del Salento, a Calimera in provincia di Lecce. L'animale è stato prontamente soccorso e liberato: ecco il video del salvataggio.

La tartaruga è al momento in osservazione al centro e, non appena le sue condizioni di salute lo permetteranno, sarà liberata in mare. «Questa volta è andata bene - sottolinea Marevivo - ma quante altre tartarughe rischiano la vita per la plastica»? Per questo motivo l'associazione ha lanciato e porta avanti la campagna «Per il mare non è una festa, #StopAlVolodeiPalloncini», per sensibilizzare le persone su questo problema e invitarle ad optare per alternative sostenibili.

«Lasciar volare palloncini durante le ricorrenze - aggiunge l'associazione in una nota - è una pratica molto diffusa ma può rappresentare un serio pericolo per l'ambiente e per la fauna. I palloncini, infatti, ritornano a terra sotto forma di rifiuti pericolosissimi, che vengono scambiati per cibo e ingeriti dagli animali, come nel caso della tartaruga».