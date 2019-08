Torrepaduli, Emiliano balla la taranta con 63 bambini e Geppi Cucciari

Continua il grande successo del festival itinerante della Notte della Taranta, che ieri sera a Torrepaduli ha conquistato anche il presidente Emiliano, grande amante della pizzica, e Geppi Cucciari, che si sono lanciati in una danza scatenata. La tappa fuori festival ha ospitato il progetto Piccola Ronda dove 63 i bambini di diverse etnie e di età compresa tra i 4 e i 14 anni sono stati i protagonisti. L'iniziativa è frutto della collaborazione tra la Fondazione le realtà territoriali che si occupano della tutela dei minori: “Il giardino della luna” Centro Aperto Polivalente per minori di “Una mano per te” Cooperativa Sociale Onlus, “Coccinella” Comunità per minori e “Libellula” Sco.Coop: Sociale. E i bambini hanno sfidato a danza a scherma il presidente e la Cucciari.

Ed è di oggi la notizia che il Concertone della Notte della Taranta, il 24 agosto a Melpignano, sarà al 100% accessibile alle persone con disabilità. Lo annunciano gli organizzatori del grande appuntamento (duecentomila spettatori lo scorso anno), che avevano già ottenuto la certificazione Abilfesta nella scorsa edizione, ma la novità del 2019 è la possibilità di prenotare gratuitamente il proprio posto nell’area parcheggio e nel palchetto riservato, rialzato e posizionato al centro dell’area concerti. L’accoglienza sarà gestita dalla cooperativa 'L'Integrazione Onlus'. All’interno del palchetto saranno presenti sedie per fare accomodare disabili e accompagnatori, e prese di corrente per garantire un’esperienza sicura anche a chi necessita di ausili elettrici, come i respiratori.

La prenotazione - fa sapere l’organizzazione - deve avvenire entro le 23 del 22 agosto, compilando un modulo reperibile sul sito del Festival. Le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Entro 48 ore, dopo la compilazione, verrà inviato un badge uninominale, che darà a ciascun disabile e al proprio accompagnatore priorità per l’accesso all’area riservata.