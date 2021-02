Tour Music Fest, la 13esima edizione al via dopo un anno di stop

Il Tour Music Fest - The European Music Contest annuncia finalmente il suo ritorno nel 2021 per la tredicesima edizione dedicata a cantanti, musicisti, band, rapper, dj e autori per un viaggio al centro della musica emergente, in 5 nazioni europee e 15 città italiane. Dopo lo stop forzato di un anno a causa della pandemia, il più grande festival europeo dedicato alla musica emergente, nato in Italia e presente anche in Spagna, Regno Unito, Svizzera e Malta, riaccende i motori e torna ancora più coinvolgente, utile e vicino all’artista. Una nuova versione del TMF che integra esperienze musicali dal vivo, sia in presenza che online, grazie alle opportunità offerte dal digitale.

«La nuova edizione del Tour Music Fest è stata concepita per introdurre gli artisti in un percorso di crescita, socializzazione e collaborazione, attraverso le diverse attività formative ed esperienziali che la manifestazione prevede», ha dichiarato Gianluca Musso, CEO del TMF. “Contest Si, competizione No! Può sembrare un paradosso per un concorso musicale, ma è la realtà innovativa che il TMF porta avanti da 14 anni. Un luogo dove la musica emergente si incontra e costruisce, a dispetto delle logiche della competizione”.



L’edizione 2021 del Tour Music Fest prevede la partecipazione di differenti categorie artistiche: cantanti, cantautori, rapper, musicisti, band, dj e autori di canzoni che dovranno affrontare 4 fasi di selezioni, 4 esperienze differenti.

La “Smart Audition” è la fase preliminare del Contest, raggiungibile online. Inviando una registrazione audio o video della propria performance, gli artisti saranno valutati dalla Commissione Artistica e riceveranno una consulenza personalizzata e dal vivo da un professionista del settore di riferimento, tramite videochiamata, con lo scopo di aiutare l’artista a preparare al meglio la propria performance in vista delle Live Audition. I tempi del “Le faremo sapere” sono davvero finiti!

Le Live Audition, seconda fase del Contest, si svolgeranno tra Luglio e Settembre 2021 all'interno di un tour che, da nord a sud, raggiungerà ben 15 città italiane e nel quale gli artisti, convocati su appuntamento, si esibiranno (finalmente!) dal vivo alla presenza della Commissione Artistica e nel rispetto del protocollo Covid-19: niente fila = niente assembramenti.

Le finali nazionali e la finale Europea, in onda anche sul digitale terrestre, consisteranno in una serie di eventi che avranno luogo a Roma ad Ottobre e che vedranno come Presidenti della Commissione Mogol e Kara Dioguardi, oltre ai consolidati Francesco Gazzè e i docenti di Berklee - College of Music, ai quali si aggiungono, come new entry, la vocal coach e cantante Paola Folli e il chitarrista Massimo Varini, in qualità di membri del Panel artistico.

“Il 2020 è stato un anno davvero difficile per tutti noi che facciamo della musica una ragione di vita”. Ha dichiarato Kara Dioguardi, Presidente della Commissione Artistica internazionale del TMF, ex giudice di American Idol ed autrice per artisti del calibro di Pink, Demi Lovato, Laura Pausini, Christina Aguilera e Ricky Martin, che continua: “Quest’anno il Tour Music Fest torna finalmente in azione, con un nuovo format che segna l’inizio di una nuova avventura che mi rende davvero fiera ed orgogliosa. È per questo che voglio fare il mio più grande in bocca al lupo a tutti gli artisti partecipanti, che finalmente potranno tornare a vivere la loro musica, a suonare, a crescere con noi.”

Tante novità anche sul fronte formazione. Da quest’anno i famosi Music Camp del TMF diventano itineranti. Le full immersion formative, che dal 2007 hanno coinvolto migliaia di artisti emergenti, da quest’anno si svolgeranno in 10 città italiane, offrendo, anche nelle zone più periferiche, una formazione di qualità con i migliori Music Coach d'Italia e del mondo, grazie alla partnership con Berklee - College of Music, la più prestigiosa università musicale al mondo.

L’altra grande novità del 2021 è il TMF Live Channel. Il nuovo social format del Tour Music Fest andrà in onda su Facebook, Instagram e Twitch da Marzo ad Ottobre, e seguirà tutte le fasi del Contest, aggiornando e coinvolgendo gli artisti con ospiti, interviste e momenti formativi di grande spessore. Questo sarà possibile anche grazie alla collaborazione di Berklee - College of Music, di Algam Eko, il più grande distributore di strumenti musicali in Europa, che metterà a disposizione degli artisti i suoi migliori endorser, e di Today.it, la testata nazionale leader in Italia nell’informazione di prossimità, che offrirà dei momenti di formazione sui temi della comunicazione online.