Ucraina, incendio a Bologna in Piazza XX Settembre VIDEO

BOLOGNA - Un incendio ha distrutto una parte della tendostruttura di Piazza XX Settembre, in centro a Bologna, dove si svolgono le pratiche di prima accoglienza per i profughi dell'Ucraina. L'incendio è scoppiato intorno alle 16.45 di oggi, venerdì 25 marzo 2022, sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia. La struttura è stata immediatamente evacuata e non risulterebbero persone ferite o intossicate.

Al momento sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio in Piazza XX Settembre a Bologna che non si esclude possano essere state di natura accidentale. Sul posto, per valutare la situazione, si è recato anche il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordon: all'interno della tendostruttura vengono svolte le prime pratiche sanitarie (Ansa / video Facebook).