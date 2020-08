CALABRIA - Incendio a Lazzaro di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) VIDEO

CALABRIA - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio nei pressi dell'abitato di Lazzaro, frazione marina del Comune di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Il fronte di fuoco, che si estende per un chilometro, è arrivato a lambire l'abitato ed alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale.

Sul posto stanno operando uomini della forestale e Vigili del fuoco coadiuvati dall’alto da un Canadair. La zona colpita va da Contrada S. Elia, fino a Capo dell’Armi a Lazzaro, frazione marina del Comune di Motta San Giovanni in provincia di Reggio Calabria. Non si conoscono, al momento le cause del rogo sul quale stanno indagando i Vigili del fuoco.