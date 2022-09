Salvini a Bari, «Non a sputare sangue ma per portare gioia»

BARI - Salvini arriva a Bari e lancia l'affondo a Emiliano. «Non si offenda Emiliano se non siamo qua a sputare sangue ma a portare un pò di gioia, di sorrisi, di idee chiare, di lavoro. Fortunatamente non siamo più in Unione sovietica, non ci sono più Stalingrado, non ci sono più città proprietà di nessuno».

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un comizio a Bari, replicando alle dichiarazioni del governatore pugliese che in un incontro con il segretario del Pd Enrico Letta a Taranto, ha sostenuto che la destra in Puglia, la Stalingrado di Italia, avrebbe dovuto sputare sangue. «Bari non è di qualcuno e men che meno di un partito - dice alla folla che lo aspetta in largo 2 Giugno - ma è vostra. Domenica ci sarà una grande lezione di democrazia e partecipazione».

«Non vedo l’ora che arrivi domenica - ha continuato Salvini - perché poi per cinque anni, patti chiari amicizia lunga: con Silvio, con Giorgia, non si litiga, si lavora insieme e si risollevano le sorti di questo Paese. Questo vogliamo fare».

Poi il leghista si è rivolto a Letta: «Enrico quando vuoi, dove vuoi, anche a Rai tre, tanto sono tutti amici tuoi, vengo a confrontare le mie idee e le tue. Ammesso che tu ne abbia di idee». «Letta dice che non faremo mai la flat tax: Enrico stai sereno innanzitutto. Secondo, visto c'è la fuga di italiani all’estero, a Parigi ti aspettano».

Poi il tema del lavoro: «Quanto sarà bello da presidente del Consiglio firmare l’abolizione della legge Fornero». Toccato anche il tema dell'evasione fiscale: «L'unico modo per abbatterla non è quella c... del bancomat obbligatorio che arricchisce solo le banche, ma è abbassare le tasse, rendere possibile e conveniente pagare le tasse». Eha aggiunto che è necessario «bloccare milioni di cartelle esattoriali dell’Agenzia delle entrate».

Toccata anche la questione dell'ambiente: «È da tre giorni che sento i sindaci che stanno spalando. È chiaro che se piove in una notte quello che piove sei mesi è complicato prevenire. Però se per burocrazia o ideologia, per anni, e può capitare ovunque, ti impediscono di togliere la ghiaia per non disturbare i pesci, ti impediscono di tagliare gli arbusti, e se piove e l’acqua esce dai fiumi e travolge tutto provocando morti, non hai tutelato l'ambiente, sei un disgraziato».