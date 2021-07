In Puglia «Si torna a morire di tumore»: l'allarme

Bari - Si torna a morire di tumore. «Siamo tornati indietro di anni», dice dolente il professor Francesco Schittulli, senologo chirurgo oncologo, direttore della Breast Unit del Mater Dei Hospital di Bari e presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Si tratta di un altro drammatico corollario della pandemia mondiale, che ha drenato risorse umane e materiali finendo col ridimensionare la lotta a patologie serissime, come il cancro appunto.

Diagnostica ferma per circa un anno, cure a rilento, ospedali riconvertiti. Tutto questo ha determinato una notevole flessione nelle diagnosi tumorali. Ed ecco che il big killer ha rialzato la testa. Schittulli, che è entrato a far parte della squadra di esperti nominati dal sottosegretario della Salute, Andrea Costa, spiega cosa fare adesso per evitare che anni di impegno e di ricerca vadano in fumo. E per scongiurare la perdita di altre vite.