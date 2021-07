Vaccini, caos al Palacarbonara di Bari: salta l'ordine lista, gente in fila da ore. Puglia prima per copertura 60-79enni

BARI - Disagi al Palacarbonara di Bari: gli utenti in attesa del vaccino sono rimasti bloccati per tre ore nel palazzetto. Le liste d'attesa sono in tilt e le persone spazientite dal caldo e dalla lunga fila hanno iniziato a protestare. A documentare tutta la situazione un video giratoci da un cittadino presente sul posto che denuncia il forte disagio vissuto in questi momenti. Per sedare la situazione è arrivata anche la polizia, si sta valutando se rimandare gli appuntamenti a domani o se cercare di portare a compimento le vaccinazioni della giornata.

PUGLIA PRIMA IN ITALIA PER COPERTURA 60-79 ANNI - Sono 3.587.159 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17), il 90,1% di quelle ricevute, 3.979.166. La Puglia, oggi, si attesta al primo posto tra le regioni italiane per capacità vaccinale. Secondo il rapporto della fondazione Gimbe, in Puglia il 32,9% ha completato il ciclo vaccinale anti Covid, mentre il 59,5% ha ricevuto almeno la prima dose. La Puglia è prima anche per copertura nelle fasce di età 70-79 anni (93% con prima dose) e 60-69 anni (88,3% ha ricevuto almeno una dose). La percentuale di popolazione over 60 che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari a 8,1%, il dato più basso d’Italia.