Puglia e Basilicata ripartono: la diretta del Forum della «Gazzetta» a Matera

«Basilicata e Puglia ripartono»: questo lo slogan (e l'auspicio) che abbiamo scelto per riunire intorno a un tavolo i protagonisti dello sviluppo possibile. L'emergenza sanitaria ha inferto un duro colpo all'economia, alle comunità, ai territori. Come riprendersi dalla crisi? Come tornare a correre? Le politiche di sostegno delle due Regioni, il dialogo con il Governo, le richieste del mondo produttivo, le strategie in campo: Di questo e altro si parla nelle sale della Camera di Commercio di Matera.