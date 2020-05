Bisceglie, bimbo 6 anni fan di Conte: «Premier, pensa anche a noi bambini»

Un video-appello al Premier Conte, registrato con il telefonino dei genitori. L'autore è Lorenzo, un bambino di Bisceglie di appena 6 anni che si proclama «fan» del Presidente del Consiglio («Carissimo Primo Ministro Giuseppe Conte, io ho seguito tutte le tue conferenze») e che, improvvisando, senza leggere e, soprattutto, con un candore commovente, si rivolge al capo del Governo dandogli del Tu, quasi si rivolgesse ad un amico di vecchia data. «Tu devi trovare una soluzione per noi bambini se no a settembre noi non potremo nè andare a scuola, nè fare la nostra normalità perchè noi aspettiamo che questa situazione passi».

Adorabile è il disincanto di Lorenzo, un mix di purezza e naturalezza. In casa, si fa riprendere dall'obiettivo smartphone di mamma e diventa in pochi minuti portavoce di un desiderio comune a tutti i bambini della sua età, stanchi come lui di rimanere a casa in questo periodo di emergenza sanitaria nazionale:«Se tu trovi soluzione per i grandi, noi bambini cosa dobbiamo fare se siamo a casa?».

È stanco Lorenzo della quarantena forzata, di stare sempre in casa con il tablet: vuole riprendere una vita normale, uscire e andare al mare, a «fare delle passeggiate».

Il piccolo biscegliese, siamo sicuri, sa che ognuno deve fare il suo dovere per proteggere la propria salute e quella della collettività. Ma è più forte di lui e, alla fine, con altrettanta innocenza chiede a Giuseppe Conte: «Se tu non trovi delle soluzioni per noi, noi cosa dobbiamo fare? e stiamo a casa e basta. Comunque ciao».

Il videomessaggio di Lorenzo sta spopolando sul web, per la sua dolcezza e la sua tenerezza, per quello che dice e chiede al premier con tanta semplicità, spontaneità e voglia di conoscere.

Ci chiediamo: il Presidente del Consiglio risponderà al suo piccolo fan, pugliese come lui?