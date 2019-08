Treni veloci al Sud, l'appello di Al Bano: «Stavolta si va da Mattarella»

BARI - Al Bano Carrisi, insieme ai più autorevoli rappresentanti della Associazione culturale “L’Isola che non c’è” di Latiano, in un video postato su Facebook si unisce alla lotta per avere treni veloci anche al Sud. Si tratta di un'antica battaglia lanciata qualche anno fa anche da La Gazzetta del Mezzogiorno. Il cantante di Cellino San Marco annuncia iniziative insieme alle più autorevoli personalità della Puglia che aderiscono alla Associazione brindisina: dal Governatore in carica Michele Emiliano agli ex Raffaele Fitto e Nichi Vendola; dal presidente del Consiglio in carica, Mario Loizzo, all’ex presidente Onofrio Introna; dai Sindaci, ai Rettori delle Università di questa regione, al Presidente della Facoltà di Medicina, Loreto Gesualdo, ai giornalisti e scrittori di spicco pugliesi, fino ai direttori delle Asl e rappresentanti delle più importanti aziende di trasporti, ai direttori di Banca.

Ed è proprio L'Isola che non c'è di Latiano a fare un appello social tramite Al Bano alle autorità: «A loro chiederemo di sostenere (così come è stato per la campagna contro la plastica, mettendo la faccia su un manifesto diffuso in tutta la regione) questa iniziativa“che poi presenteremo - dice Al Bano - al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, mio amico. A loro riproporremo il Manifesto già sottoscritto anni fa dai governatori delle quattro Regioni della Dorsale Adriatica consegnato insieme al direttore della Gazzetta Giuseppe De Tomaso, all’allora ministro dei Trasporti del Governo Renzi, Graziano Delrio. Documento, che non ha mai avuto risposta: sulla Dorsale Adriatica - non esiste l’infrastruttura per l’Alta velocità - si viaggia sempre ad una velocità media di 120 km orari, contro i 300 all’ora sulle tratte ferroviarie servite dall’Alta Velocità del Nord (da Napoli in su). Non solo da Termoli a Lesina (sempre Adriatica) c’è ancora un solo binario, uno», si legge in una nota.