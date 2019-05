Polizia di Frontiera, ecco Schimera il nuovo dirigente di Puglia e Basilicata

BARI - E’ Stanislao Schimera, ex dirigente della Digos di Bari ed ex Questore di Taranto, il nuovo dirigente della Zona Polizia di Frontiera per la Puglia e la Basilicata. Schimera si è presentato oggi alla città rendendo note alcune operazioni della polizia di frontiera che hanno prodotto sei arresti di cui alcuni eseguiti nelle ultime 48 ore. Un somalo di 49 anni, ricercato per favoreggiamento all’immigrazione clandestina, è stato arrestato al porto di Bari. Sempre al porto è stato arrestato un albanese di 51 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecce, in quanto durante il periodo di reclusione in un istituto del territorio aveva assunto nei confronti di un agente di Polizia Penitenziaria un comportamento aggressivo ed oltraggioso.

Ancora al porto è stato arrestato un albanese di 26 anni in possesso di documenti falsi. Proveniente dalla Grecia, è stata arrestata una donna di 64 anni, per ordine della Procura di Napoli, con l’accusa di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio aggravato e corruzione in atti giudiziari aggravato. Era pronto a raggiungere Durazzo un albanese di 37 anni che, secondo accertamenti compiuti con la collaborazione della Polizia belga, assieme ad altri due suoi connazionali, avrebbe fatto parte, in qualità di ideatore e organizzatore,di un’associazione a delinquere albanese dedita al traffico di esseri umani su larga scala. Infine ieri, in aeroporto, personale della Polizia di Frontiera ha sottoposto a controlli un romeno di 50 anni, residente a Foggia, destinatario di un ordine di arresto per falso e contraffazione di sigilli destinati alla pubblica autenticazione.