Marcia Libera, Emiliano a Brindisi «Approvata legge pugliese sulla legalità»

BRINDISI - «La Puglia, unica regione in Italia, sta investendo complessivamente 11 milioni di euro in progetti di antimafia che coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi con iniziative di vario genere per costruire la mentalità del contrasto alla mafia non solo dopo eventi catastrofici ma sempre, tutti i giorni». Lo ha detto il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che ha partecipato alla manifestazione a Brindisi organizzata da Libera in memoria delle vittime innocenti delle mafie. Emiliano dal palco ha letto alcuni nomi delle vittime. E durante la manifestazione sono stati ricordati anche quanti sono morti a causa del caporalato in Puglia.

«E' una giornata importantissima per tutta l’Italia - ha rilevato Emiliano - ma in modo particolare per la Puglia. Oggi non solo celebriamo questa giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia, ma possiamo anche portare un risultato straordinario che ieri abbiamo ottenuto in Consiglio regionale: l'approvazione della più moderna, completa e importante legislazione di antimafia sociale che l’Italia abbia mai visto».

«L'insieme dei provvedimenti che questa legge contiene - ha sottolineato - consentirà alla Puglia di continuare il suo cammino di contrasto alle mafie, non solo con le indagini e processi, come è normale che sia». «Le mafie - ha concluso - si insinuano sostenendo che lo stato è inefficiente e assente Noi cerchiamo di essere presenti ed efficienti».