«Domani Vincerò»: da Andria a Roma il grido in musica di un sottoufficiale dell'esercito con la passione del canto

Si chiama Riccardo Scamarcio, è un sottoufficiale dell'esercito di 42 anni, originario di Andria, ma che da moltissimo tempo vive e lavora a Roma, e ha deciso di regalare il suo contributo sfruttando questo tempo 'sospeso' per dedicarsi a uno dei suoi più grandi hobby, la musica. Riccardo, infatti, ha composto il brano 'Domani Vincerò', con un testo buttato giù in poche ore, e la base arrangiata da un amico. Il tutto registrato in una stanza di una casa e usando un telefono come 'regia'. Parole profonde che regalano la speranza che si possa uscire presto da questa situazione.