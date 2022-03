Controlli GdF nel Foggiano: in 9 percepivano indebitamente reddito di cittadinanza, denunciati

Hanno percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza e per questo nove persone nel Foggiano sono state denunciate dalla Guardia di finanza. In particolare, a San Nicandro Garganico i finanzieri hanno accertato una percezione indebita per 4mila e 500 euro: l’indagato non avrebbe indicato nell’autocertificazione che nel suo nucleo familiare il figlio è titolare di una ditta individuale. Due persone invece sono state denunciate a Vieste: una ha percepito più di mille e 300 euro omettendo di indicare la reale composizione del proprio nucleo familiare e dei redditi effettivamente percepiti; la seconda, di nazionalità rumena, non era residente in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi due in modo continuativo, e ha percepito illecitamente 4mila e 300 euro. Due i foggiani denunciati a Cerignola, tra cui un pregiudicato che non ha indicato che fosse ristretto agli arresti domiciliari percependo oltre 2mila e 200 euro. A Cagnano Varano ammonta invece ad oltre 11mila e 400 euro l’importo complessivo percepito da un indagato e da un altro componente dello stesso nucleo familiare che ha percepito 9mila euro. Quest’ultimo ha fornito dichiarazioni fasulle relativi alla composizione del nucleo familiare e al relativo patrimonio.