Mascherine, maglie da calcio e alcolici contraffatti: operazione nel Foggiano

La Guardia di Finanza di Cerignola (Fg) ha scoperto e sequestrato in 3 autoparchi della periferia della città circa 5500 bottiglie di bevande alcoliche con etichette contraffatte, parte già messe sul mercato senza le previste autorizzazioni, generando così nei consumatori confusione nella genuinità del prodotto e pericolo per la salute pubblica. Infatti dai campioni sottoposti ad esami di laboratorio è emersa la presenza di sostanze non idonee al consumo umano.

Le falsificazioni scoperte hanno riguardato famose etichette di bevande alcoliche tra cui Moët & Chandon ® e Rum Don Papa ® ma anche preparati alcolici per cocktail e bevande su cui non veniva applicata l'accisa.

Invece i finanzieri della Compagnia di Foggia hanno sequestrato circa 8.000 tra dispositivi di protezione individuale, capi di abbigliamento e accessori. Circa 300 mascherine protettive recavano loghi contraffatti di squadre di calcio militanti in Serie A (Milan, Inter, Juventus e Napoli), altre 100 circa recavano impresse le immagini e i loghi di personaggi ed eroi della Marvel

e Disney (“Avengers”, “Fortnite”, “Me contro Te” e “Frozen”). Particolare è stato il rinvenimento effettuato dalla Compagnia di Cerignola in una bottega artigianale di Stornara di attrezzatura tecnologica (stampante digitale per tessuti professionali, termo-pressa, clichè digitali) per la realizzazione, senza autorizzazione del proprietario del marchio, di magliette con impresse il marchio registrato della società di calcio “FC Internazionale Milano”, pronte per essere commercializzate come autentiche, a prezzi vantaggiosi, sulle principali piattaforme di e-commerce.

In un’operazione parallela sono stati rinvenuti e sequestrati capi e accessori di abbigliamento (scarpe, borse, borselli e cinture) contraddistinti da marchi contraffatti Nike ® , Adidas ® , Gucci ® , Burberry ® .

Tutti i soggetti controllati sono stati segnalati alla Procura della Repubblica del Tribunale di Foggia, a vario titolo, per i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, commercio di sostanze alimentari adulterate e contraffatte, sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, uso di contrassegni di Stato contraffatti.