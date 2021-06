Foggia, youtuber 15enne affetto da Leucemia si vaccina: ed è subito festa

FOGGIA - Nico Forza, al secolo Niccolò Basta, youtuber 15enne di Foggia che dal 2018 lotta contro una leucemia, ha affidato a un post su Instagram il sollievo e la gioia per essere riuscito a vaccinarsi contro il Covid, grazie alla decisione regionale di sbloccare i sieri per i giovani over 12 fragili. «Sono davvero felice» scrive il ragazzo che ha vissuto mesi duri di reclusione per proteggersi dalla circolazione della pandemia.



«La mia reclusione è cominciata a luglio 2018 e, da allora, la vita è cambiata. Ho dovuto difendere anche la possibilità di curarmi e ho lottato ogni giorno per spiragli di normalità. Non avevo ancora concluso le chemioterapie che il Covid si è catapultato nella vita di tutti. Per me è stato duro continuare a resistere e affrontare ancora tante difficoltà», ammette lo youtuber. Ma adesso con questa iniezione la libertà e il ritorno ad una pseudo normalità sono sempre più vicini per Nico.

Intanto nel capoluogo dauno da domani lunedì 7 giugno partono al Policlinico Riuniti di Foggia le somministrazioni del vaccino anticovid per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni in condizione di estrema vulnerabilità, di disabilità grave o affetti da malattia rara. Lo comunica la stessa azienda ospedaliera. I genitori o i tutori legali dei piccoli pazienti candidati alla vaccinazione anti COVID-19 vengono contattati direttamente dal personale delle Unità Operative che li hanno in cura per fissare un appuntamento dedicato presso il Poliambulatorio Vaccinale Colonnello D’Avanzo che si trova a Foggia. Sarà possibile inoltre la vaccinazione contestuale dei conviventi non ancora vaccinati.