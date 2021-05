Monte Sant'Angelo, un festival dedicato al sito Unesco delle meraviglie

Foggia - Da domani al 9 maggio si terrà la quarta edizione, la seconda in streaming a causa della pandemia, di «Michael», il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale, enogastronomico della città dei due Siti Unesco (il santuario di Monte Sant'Angelo e la Foresta Umbra nel Parco Nazionale del Gargano). Tra gli eventi in programma c'è l'apertura con una mostra multimediale internazionale dedicata ai 3 monti dell’Arcangelo in Europa, Monte Sant'Angelo, Sacra di San Michele in Piemonte e Mont Saint-Michel con i sindaci dei territori. Sabato 8, per i festeggiamenti di San Michele, ci sarà l’anteprima di presentazione dell’album «Sacred mount» di Giovannangelo de Gennaro e Ensemble Calixtinus. Tutti gli eventi si terranno in diretta streaming su www.facebook.com/ComuneMonte- SantAngelo e sui canali social dei partner.

«Promuovere Michael - dichiara il sindaco di Monte Sant'Angelo, Pierpaolo d’Arienzo - per noi significa promuovere la nostra identità, la nostra cultura e la nostra storia. Un progetto internazionale che, in nome dell’Arcangelo, ci unisce al Piemonte e alla Francia per lavorare ad una visione comune». Quattro le sezioni della quarta edizione del Festival: «Michael e la legalità», promosso dal Tavolo permanente sulla legalità; «Michael e la storia», ciclo di incontri promossi dal Centro di Studi Micaelici e Garganici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; «Michael e la città dei due siti Unesco», visite multimediali con le guide turistiche nei beni culturali della città; nella rassegna patrimONio, il video dell’edizione 2019 del Corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano organizzato e promosso dall’associazione «Insieme Per».