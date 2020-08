Ministro Azzolina a Cerignola: «Beni confiscati a mafia vittoria dello Stato»

L’iniziativa del governo oggi a Cerignola, con gli studenti in una realtà agricola realizzata in un bene confiscato alla mafia, «è una vittoria per lo Stato». Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, alla presentazione a Cerignola del progetto LegaliTour. Alla domanda di alcuni giornalisti sulla possibilità di utilizzare beni confiscati alla mafia per la ripartenza scolastica dopo l’estate, la ministra Azzolina ha risposto che i beni confiscati potrebbero essere utilizzati in questo caso «se ci saranno accordi locali e se ci saranno tutte le condizioni per la sicurezza».

MORRA: LO STATO VUOLE ACCELERAZIONE - «Tutto lo Stato democratico vorrebbe una accelerazione del trasferimento di proprietà dalla mafia alle cooperative sociali che usano un bene per produrre economia sana rivolta alla societa». Lo ha sottolineato il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Nicola Morra, arrivando a Cerignola (Foggia) per la presentazione con il premier Conte del progetto «LegaliTour: percorsi di legalità, formazione ed orientamento nel sistema educativo nazionale di istruzione». "Siamo tutti impegnati per ridurre i tempi», aggiunge Morra rispondendo ai giornalisti sui tempi lunghi tra la confisca dei beni e l’assegnazione in uso ad associazioni o cooperative sociali. «Questo impegna - precisa - lo vedrete anche con il decreto legge Semplificazione e tutti gli altri dl che seguiranno, perché si sta diffondendo una consapevolezza che questo capitale immane non possa rimanere inerte nell’azione di contrasto alla mafia». Morra sottolinea inoltre di aver: «già incontrato» il prefetto Bruno Frattasi, direttore dell’agenzia nazionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata: «anche con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina - aggiunge - si sta lavorando per l’inizio dell’anno scolastico affinché ci sia la disponibilità di spazi che provengano dal mondo dei beni confiscati. Sarà un segnale ancora più forte che lo Stato sottrae e mette a disposizione dei cittadini - conclude - soprattutto di quelli più deboli».

SI PARLA ANCHE DI SPAZI - «È andata bene la riunione con l'Ufficio scolastico regionale, che sta facendo un grande lavoro, siamo molto vicini ai dirigenti scolastici. Gli Enti locali stanno rispondendo e sono alla ricerca di spazi nuovi». Lo ha detto la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, a Cerignola per la presentazione del progetto LegaliTour, parlando dell’esito di una riunione a Bari con l’Ufficio scolastico regionale della Puglia sugli spazi necessari alla ripartenza scolastica per le norme anti-Covid, alla quale ha partecipato in mattinata con la direttrice dell’Usr, Anna Cammalleri, gli Enti locali - anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro -, l’assessore regionale Sebastiano Leo, i sindacati collegati in videoconferenza. "So che a Foggia - ha aggiunto la ministra Azzolina - verrà usata anche la pinacoteca Novecento, a Lecce si cercano e si stanno prendendo anche spazi fieristici per portare i nostri studenti e le nostre studentesse in presenza a scuola. A breve daremo anche l’organico necessario per ogni singola scuola per ripartire».