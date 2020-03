Cerignola, pizzicati mentre tentano furto auto: uno fugge, l'altro arrestato e multato per violazione DPCM

I carabinieri di Cerignola (Fg) mentre erano impegnati nelle attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di contenimento del Coronavirus hanno colto in flagrante due persone che stavano cercando di rubare un Fiat Doblò Family, manomettendone la centralina. I due sono fuggiti, uno è stato bloccato e identificato: era un 23enne già noto ai carabinieri perché con precedenti. Durante la fuga il giovane ha tentato di disfarsi degli attrezzi usati per commettere il furto: un cacciavite, una tenaglia e un modernissimo congegno elettronico utilizzato per intercettare i codici dell’autovettura e renderne più speditivo e agevole l’avviamento. Tutto il materiale è stato recuperato e sottoposto a sequestro. Il 23enne è stato arrestato per tentato furto aggravato in concorso e sottoposto agli arresti domiciliari. Per lui è scattata anche la sanzione amministrativa per aver violato le misure di contenimento del contagio del nuovo coronavirus.