Cerignola, cc scoprono deposito autocarri rubati e fatti a pezzi: 2 arresti

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno scoperto una centrale di ricettazione e riciclaggio di automezzi pesanti. I militari, giunti nel capannone di una ditta di autodemolizioni, hanno sorpreso due uomini, di 40 e 41 anni, pregiudicati, che stavano smontando parti meccaniche di due tir rubati poche ore prima in Abruzzo. I carabinieri hanno trovato decine di parti meccaniche e di carrozzeria di altri autocarri, uno rubato perfino a Milano. L'area, di circa 700mq, è stata sequestrata, e i due sono stati arrestati per riciclaggio in concorso e denunciati per ricettazione. Si trovano nel carcere di Foggia.